Александр Бублик пробился во второй раунд турнира серии «мастерс» в Цинцинати

ЦИНЦИНАТИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу и пробился во второй круг турнира серии «мастерс», который проходит в Цинцинати, США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником казахстанца выступил американский теннисист Марк Хирон. Втреча продлилась два часа и восемь минут, завершившись победой Бублика со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5). За время проведенное на корте представитель Казахстана сумел совершить 21 подачу навылет, и выиграл 15 из 30-и геймов при восьми двойных ошибках.

Отметим, что в следующем туре казахстанцу будет противостоять 21-я ракетка мира — болгарин Григор Димитров.





