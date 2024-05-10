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    04:40, 10 Май 2024 | GMT +6

    Александр Бублик пробился во второй круг турнира в Риме

    Александр Бублик
    Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

    Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик (17-й номер АТР) провел первый матч на турнире серии Masters одиночного разряда в Риме (Италия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Александр в паре с американским теннисистом Беном Шелтоном сыграл против канадско-американского дуэта Феликс Оже-Альяссим — Фрэнсис Тиафо и одержал победу в трех сетах с общим счетом 6:1, 6:7, 10:7. Игра продлилась один час и 30 минут и состоялась на стадии 1/16 финала.

    В 1/8 финала Бублик и Шелтон сыграют против победителя матча Остин Крайчек — Нил Скупски с парой Марсело Мело — Александр Зверев.

    Теги:
    Спорт Италия спортсмены Казахстана Бублик Александр Теннис
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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