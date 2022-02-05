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Александр Бублик пробился в финал турнира в Монпелье

5 Февраля 2022 22:56
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Александр Бублик пробился в финал турнира в Монпелье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик стал финалистом турнира во французском Монпелье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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Сегодня в полуфинале наш спортсмен сумел по сумме двух сетов обыграть сербского теннисиста Филипа Крайиновича со счетом 6:4, 6:2. За все время матча Бублик сумел подать 13 эйсов, при этом совершил всего две двойные ошибки. Также казахстанец выиграл 12 из 18 геймов.

На данный момент казахстанец занимает 35 строчку в мировом рейтинге теннисистов.

Отметим, что соперник Александра по финалу определится в матче между немцем Александром Зверевым и шведом Микаэлем Имером.

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#Спорт   #Теннис  
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