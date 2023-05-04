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Александр Бублик пробился в четвертьфинал турнира во Франции

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
4 Мая 2023, 21:20
Александр Бублик пробился в четвертьфинал турнира во Франции Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел матч первого круга на грунтовом турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в Экс-ан-Провансе и обыграл соперника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Александр Бублик провел встречу с финским теннисистом Отто Виртаненом (114-я ракетка мира) и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:4. Игра продлилась один час и 12 минут.

Во время встречи Александр Бублик исполнил одну подачу навылет и совершил пять двойных ошибок. Кроме того, казахстанец выиграл шесть очков и три гейма подряд.

Игра прошла на стадии 1/8 финала турнира во Франции. В прошлом матче Александр Бублик обыграл итальянца Риккардо Бонадио.


Спорт   Теннис   Бублик Александр  
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