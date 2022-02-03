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Александр Бублик пробился в четвертьфинал турнира в Монпелье

3 Февраля 2022 01:22
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Александр Бублик пробился в четвертьфинал турнира в Монпелье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик выиграл матч второго круга в одиночном разряде на кортах французского Монпелье, передает МИА «Казинформ».

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По информации Федерации тенниса Казахстана, в матче второго круга шестой сеяный соревнования в трёх сетах обыграл француза Пьер-Юга Эрбера 6:3, 6:7 (2:7), 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час и 58 минут. Казахстанец 11 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14-и. Теперь счёт в личных встречах оппонентов стал 1:1.
В 1/4 финала Александр встретится с победителем матча Жиль Симон (Франция) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

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#Спорт   #Теннис  
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