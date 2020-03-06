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Александр Бублик принес Казахстану первую победу в матче Кубка Дэвиса с Нидерландами
6 Марта 2020 20:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проходит матч квалификационного раунда Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Нидерландов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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51-я раветка мира Александр Бублик обыграл Таллона Грикспура, занимающего 196-ю строчку рейтинга АТР в двух сетах — 7:6, 7:6.
В первой встрече игрового дня Михаил Кукушкин уступил Робину Хасе — 4:6, 7:5, 3:6.
Таким образом, Казахстан сравнял счет в противостоянии с Нидерландами — 1:1.
На завтра запланирована парная игра и два одиночных поединка.
Напомним, что победитель этого матча получит путевку в финальную часть турнира, которая пройдет в Мадриде (Испания) в период с 23 по 29 ноября.
Ключевые слова: Спорт,
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