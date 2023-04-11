Александр Бублик приблизился к ТОП-50 рейтинга ATP

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтингов спортсменов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

ТОП-3 без изменений: лидирует серб Новак Джокович, второе место — у испанца Карлоса Алькараса, третье место занимает Стефанос Циципас из Греции.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик отыграл три позиции, став 53-м. Тимофей Скатов поднялся на аналогичное количество мест и занял 141-ю строчку.

В парном разряде первое место делят Уэсли Колхоф из Нидерландов и британец Нил Скупски, третий — американский теннисист Раджив Рам.

Представитель Казахстана Андрей Голубев откатился на одну отметку — 69-й, Александр Недовесов располагается следом на 70-й строке. Бублик — по-прежнему 158-й.