Александр Бублик потерял три строчки в ТОП-40 рейтинга ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала актуальную версию рейтинга спортсменов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохранил серб Новак Джокович, за ним следуют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

Представляющий Казахстан Александр Бублик опустился на три позиции и теперь располагается на 40-м месте. Михаил Кукушкин поднялся на одну строчку — 123-й, Дмитрий Попко потерял две строки, став 187-м.

В парном разряде ТОП-3 по-прежнему составляют хорваты Мате Павич и Никола Мектич, а также француз Николя Маю.

Казахстанские теннисисты в ТОП-100 отыграли по три строчки каждый: Андрей Голубев стал 35-м, Бублик — 49-м, Александр Недовесов — 84-й. Кукушкин поднялся со 128-й отметки на 127-ю.