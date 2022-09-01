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    04:44, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Александр Бублик  потерпел поражение на US Open

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (47-я ракетка мира) провел матч второго круга на Открытом чемпионате США (US Open) в Нью-Йорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанский теннисист в 1/32 финала встретился с представителем Испании Пабло Карреньо-Буста (15-я ракетка мира) и потерпел поражение в четырех сетах со счетом 6:4, 4:6, 3:6, 6:7. Встреча продлилась три часа и одну минуту.

    Во время игры Александр исполнил 28 подач навылет и совершил 12 двойных ошибок. Кроме того, Бублик выиграл пять очков и три гейма подряд.

    Ранее чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина сенсационно проиграла в первом круге соревнований 131-й ракетке мира француженке Кларе Бюрель.


    Фото: sports.kz

    Теги:
    Спорт Бублик Александр Теннис
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