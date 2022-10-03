Александр Бублик понес потери в рейтинге ATP

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первое место занимает испанец Карлос Алькарас, на вторую позицию вышел его соотечественник Рафаэль Надаль, замыкает тройку лидеров норвежский спортсмен Каспер Рууд.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик потерял две отметки и стал 43-м.

В парном разряде лидером стал американец Раджив Рам, второе место — у Джо Сэлисбери из Великобритании, третий — нидерландец Уэсли Колхоф.

Казахстанец Андрей Голубев поднялся на одну позицию и стал 51-м, Александр Недовесов — по-прежнему 60-й, Бублик — 156-й.









Фото: championat.com











