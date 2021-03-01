РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:16, 01 Март 2021 | GMT +6

    Александр Бублик поднялся в рейтинге ATP

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг. По итогам корректировок казахстанец Александр Бублик улучшил свою позицию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Спортсмен поднялся с 46-го на 43-е место. Стоит отметить, что это лучшая позиция Бублика в карьере.

    Также в первую сотню входит и Михаил Кукушкин. Он потерял две позиции, закрепившись на 96-м месте.

    Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович. На втором месте испанец Рафаэль Надаль, а замыкает тройку лучших Даниил Медведев (Россия).


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:05
    Велогонщица Рината Султанова принесла Казахстану «бронзу» на Азиатских играх по велоспорту
    Сегодня, 08:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:50
    Казахстанские боксеры сразятся за выход в финал на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!