Александр Бублик поднялся в рейтинге ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг. По итогам корректировок казахстанец Александр Бублик улучшил свою позицию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсмен поднялся с 46-го на 43-е место. Стоит отметить, что это лучшая позиция Бублика в карьере.

Также в первую сотню входит и Михаил Кукушкин. Он потерял две позиции, закрепившись на 96-м месте.

Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович. На втором месте испанец Рафаэль Надаль, а замыкает тройку лучших Даниил Медведев (Россия).