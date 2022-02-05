Александр Бублик поборется за выход в финал на турнире в Монпелье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик стал полуфиналистом турнира во французском Монпелье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В упорном противостоянии с испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агута казахстанец добился победы с общим счетом 6:4, 2:6, 7:6.

В предыдущем раунде Бублик обыграл француза Пьер-Юг Эрбера, который является девятой ракеткой мира в парном разряде.

Другой казахстанец Михаил Кукушкин покинул турнир в финале квалификационного раунда, уступив тому же Эрберу.

Стоит напомнить, что лучший теннисист Казахстана занимает 35 строчку в мировом рейтинге на данный момент.