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Александр Бублик поборется за выход в финал на турнире в Монпелье
5 Февраля 2022 03:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик стал полуфиналистом турнира во французском Монпелье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В упорном противостоянии с испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агута казахстанец добился победы с общим счетом 6:4, 2:6, 7:6.
В предыдущем раунде Бублик обыграл француза Пьер-Юг Эрбера, который является девятой ракеткой мира в парном разряде.
Другой казахстанец Михаил Кукушкин покинул турнир в финале квалификационного раунда, уступив тому же Эрберу.
Стоит напомнить, что лучший теннисист Казахстана занимает 35 строчку в мировом рейтинге на данный момент.
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