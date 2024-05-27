Александр Бублик поднялся на рекордное место в мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик поднялся на две позиции и установил новый личный рекорд - 17-е место.

Александр Шевченко также отыграл две строчки и стал 59-м.

Михаил Кукушкин потерял одно место - он 136-й.

Денис Евсеев и Бейбит Жукаев остались на прежних позициях — 167-я и 171-я, соответственно.

Тимофей Скатов поднялся сразу на 43 строчки, став 199-м.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов, по-прежнему, располагается на 40-м месте.