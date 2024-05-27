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    15:35, 27 Май 2024 | GMT +6

    Александр Бублик поднялся на рекордное место в мировом рейтинге

    Александр Бублик
    Фото: ФТК

    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик поднялся на две позиции и установил новый личный рекорд - 17-е место.

    Александр Шевченко также отыграл две строчки и стал 59-м.

    Михаил Кукушкин потерял одно место - он 136-й.

    Денис Евсеев и Бейбит Жукаев остались на прежних позициях — 167-я и 171-я, соответственно.

    Тимофей Скатов поднялся сразу на 43 строчки, став 199-м.

    Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов, по-прежнему, располагается на 40-м месте.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Рейтинг Бейбит Жукаев Александр Недовесов Бублик Александр Теннис Тимофей Скатов Денис Евсеев
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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