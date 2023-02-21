Александр Бублик победил впервые после десяти поражений подряд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в Марселе сыграл первый матч на турнире одиночного разряда и обыграл соперника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Александр Бублик встретился на корте с сербским теннисистом Филипом Крайиновичем и одержал победу в трех сетах с общим счетом 4:6, 4:6, 6:4. Встреча продлилась два часа и девять минут.

Во время игры Александр Бублик исполнил 17 подач навылет и совершил шесть двойных ошибок. Он выиграл восемь очков и шесть геймов подряд.

Перед этой игрой 25-летний казахстанский спортсмен потерпел поражение в десяти матчах подряд.

Фото: sports.kz