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    23:54, 20 Февраль 2023 | GMT +6

    Александр Бублик победил впервые после десяти поражений подряд

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в Марселе сыграл первый матч на турнире одиночного разряда и обыграл соперника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Александр Бублик встретился на корте с сербским теннисистом Филипом Крайиновичем и одержал победу в трех сетах с общим счетом 4:6, 4:6, 6:4. Встреча продлилась два часа и девять минут.

    Во время игры Александр Бублик исполнил 17 подач навылет и совершил шесть двойных ошибок. Он выиграл восемь очков и шесть геймов подряд.

    Перед этой игрой 25-летний казахстанский спортсмен потерпел поражение в десяти матчах подряд.

    Фото: sports.kz


    Теги:
    Спорт Бублик Александр Теннис
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