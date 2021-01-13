Александр Бублик отказался от борьбы в финале теннисного турнира в Анталье
АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик снялся с турнира в Анталье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
В финале ATP 250 Antalya Open первая ракетка Казахстана встречался с 21-летним Алексом де Минауром из Австралии, занимающим 23-е место в мировой классификации. Однако матч был остановлен при счёте 2:0 в пользу австралийца. Бублик не смог продолжить борьбу из-за травмы голеностопа. Финал в Анталье стал для Александра третьим в карьере на турнирах серии АТР, принеся 20,000 евро призовых и 150 рейтинговых очков.
Напомним, Александр Бублик вышел в финал турнира АТР, переиграв француза Жереми Шарди — 6:4, 6:7, 6:3. Поединок продлился 2 часа 5 минут. Это была первая очная встреча между Александром и Жереми.
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