Александр Бублик отказался от борьбы в финале теннисного турнира в Анталье

АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик снялся с турнира в Анталье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В финале ATP 250 Antalya Open первая ракетка Казахстана встречался с 21-летним Алексом де Минауром из Австралии, занимающим 23-е место в мировой классификации. Однако матч был остановлен при счёте 2:0 в пользу австралийца. Бублик не смог продолжить борьбу из-за травмы голеностопа. Финал в Анталье стал для Александра третьим в карьере на турнирах серии АТР, принеся 20,000 евро призовых и 150 рейтинговых очков.

Напомним, Александр Бублик вышел в финал турнира АТР, переиграв француза Жереми Шарди — 6:4, 6:7, 6:3. Поединок продлился 2 часа 5 минут. Это была первая очная встреча между Александром и Жереми.