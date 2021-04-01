Александр Бублик остановился в шаге от полуфинала «Мастерса» в Майами

МАЙАМИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Александр Бублик в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Майами уступил итальянцу Яннику Синнеру – 5:7, 4:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Федерации тенниса Казахстана.

Продолжительность поединка Синнер — Бублик составила 1 час и 42 минуты. Янник два раза подал на вылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 9.

Александр выполнил семь эйсов, пять раз ошибся на подаче и использовал два шанса из 9 взять подачу соперника. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу итальянца.