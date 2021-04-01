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    10:36, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Александр Бублик остановился в шаге от полуфинала «Мастерса» в Майами

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    МАЙАМИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Александр Бублик в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Майами уступил итальянцу Яннику Синнеру – 5:7, 4:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Федерации тенниса Казахстана.

    Продолжительность поединка Синнер — Бублик составила 1 час и 42 минуты. Янник два раза подал на вылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 9.

    Александр выполнил семь эйсов, пять раз ошибся на подаче и использовал два шанса из 9 взять подачу соперника. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу итальянца.


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