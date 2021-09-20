Александр Бублик остался на прежней позиции в ТОП-40 рейтинга ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала актуальную версию рейтингов одиночного и парного разрядов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Звание первой ракетки мира по-прежнему удерживает серб Новак Джокович, второе место занимает Даниил Медведев из России, замыкает тройку лидеров греческий спортсмен Стефанос Циципас.

Представитель Казахстана Александр Бублик сохранил за собой 34-ю строчку. Михаил Кукушкин потерял четыре позиции и стал 146-м. Дмитрий Попко поднялся на семь строк — 188-й.

В рейтинге парного разряда первую строчку занимает хорват Мате Павич, за ним следует его соотечественник Никола Мектич, а на третью отметку поднялся британец Джо Сэлисбери.

Казахстанец Андрей Голубев по-прежнему располагается на 38-м месте, Бублик — 49-й (-1), Александр Недовесов — 79-й, Кукушкин поднялся со 130-й на 129-ю позицию.





