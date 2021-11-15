Александр Бублик остался на 36-й позиции в рейтинге АТР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик , по-прежнему, на 36-м месте. Дмитрий Попко потерял два пункта и занимает 172-ю строчку. Михаил Кукушкин поднялся на пять ступеней и теперь 182-й. Продолжает прогрессировать Тимофей Скатов - он поднялся на три позиции - 259-й. Денис Евсеев занимает 391-е место, а Бейбит Жукаев отыграл 9 пунктов по сравнению с прошлой неделей и расположился на 715-м месте.

В парном разряде Андрей Голубев по-прежнему занимает 25-ю строчку, Бублик опустился с 47-го на 48-е место, Александр Недовесов отыграл одну позицию — 71-й, Григорий Ломакин – 345-й.