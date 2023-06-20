Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии

ХАЛЛ. КАЗИНФОРМ - Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (48-я ракетка мира) сыграл матч первого круга на травяном турнире одиночного разряда в Халле (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В рамках 1/16 финала казахстанец сыграл с хорватским спортсменом Борной Чоричем (14-я ракетка мира). Бублик одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:1. Встреча продлилась один час и восемь минут.

За время игры казахстанский теннисист исполнил 14 подач навылет и совершил три двойные ошибки. Также Александр выиграл восемь очков и три гейма подряд.

В следующей стадии Бублик сыграет с победителем пары Сафиуллин — Штруфф.