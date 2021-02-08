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    13:54, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Александр Бублик одолел словенца Альяжа Бедене на старте открытого первенства Австралии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 45-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик на старте Открытого первенства Австралии одолел словенца Альяжа Бедене, занимающего 58-е место мирового рейтинга, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана (ФТК).

    В ФТК сообщили, что за 2 часа 36 минут матча казахстанец реализовал пять брейков из девяти и ошибся при подаче 10 раз. Тогда как Альяж 15 раз подал на вылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Таким образом, Бублик взял реванш за свое прошлогоднее поражение на турнире в Дохе. Счёт личных встреч оппонентов стал равным - 1:1.

    Во втором круге Australian Open Александр сыграет или с украинцем Сергеем Стаховским, или с сербом Душаном Лайовичем.

    Александр Бублик сделал 41 подачу на вылет. Это шестой результат по количеству эйсов в одном матче за всю историю Открытого чемпионата Австралии. Столько же в свое время сделал и немец Даниэль Брандс. Рекорд принадлежит Иво Карловичу. В активе 40-летнего хорвата 75 эйсов – это лучшее достижение в истории Australian Open. Лучше казахстанца подавали:

    - швед Йоахим Юханссон - 51 эйс;

    - люксембуржец Жиль Мюллер - 47 эйсов;

    - австралиец Крис Гуччионе - 45 эйсов;

    - американец Джон Изнер - 43 эйса;

    - американец Энди Родик - 42 эйса.

    Напомним, ранее сообщалось, что Александр Бублик и Андрей Голубев не сумели пробиться в полуфинал парного разряда на проходящем в австралийском Мельбурне турнира категории ATP 250 Great Ocean Road Open.


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