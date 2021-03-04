Александр Бублик одержал сенсационную победу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист обыграл 7-ю ракетку мира - представителя Германии Александра Зверева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана (ФТК).

«Это была встреча первого круга на турнире ATP 500 в Роттердаме, где Зверев был третьим сеянным. Завершился матч в двух сетах – 7:5, 6:3. За 1 час 17 минут матча Бублик, занимающий 43-е место в мировой классификации, реализовал четыре брейк-пойнта, пять раз подал на вылет и четырежды ошибся при подаче», - сообщают в Федерации.

По данным ФТК, ранее между собой игроки не встречались.

Интересно, что перед этим матчем букмекеры не сомневались в победе Зверева и ставили на него в соотношении 6 к 1. Таким образом, казахстанец в этом году обыграл уже третьего теннисиста из топ-10. Предыдущими поверженными были итальянец Маттео Береттини и фрацуз Гаэль Монфис.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 1 117 900 Бублик сыграет против Томми Пола из США.



