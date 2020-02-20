Александр Бублик обыграл француза из топ-20 и вышел в четвертьфинал турнира ATP

МАРСЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – 20-ая ракетка мира француз Бенуа Пэр проиграл представителю Казахстана Александру Бублику, занимающему 55-ую строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 4/6, 4/6 во втором круге турнира в Марселе, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисисты провели на корте один час 37 минут. За это время 30-летний Пэр выполнил 14 эйсов, семь раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а 22-летний Бублик семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал два брейка. Это была первая официальная встреча спортсменов.

В четвертьфинале соревнований Open 13 Provence Бублик сразится с хорватом Марином Чиличем или канадцем Денисом Шаповаловым.