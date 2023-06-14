Александр Бублик обыграл экс-седьмую ракетку мира на турнире в Нидерландах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (47-я позиция АТР) сыграл дебютный матч на турнире одиночного разряда в нидерландском Хертогенбосе и обыграл соперника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

На стадии 1/16 финала казахстанец встретился с бельгийским теннисистом Давидом Гоффеном (126-я ракетка мира). Александр Бублик одержал победу в двух сетах с общим счетом 7:5, 7:5. Встреча продлилась один час и 38 минут.

За время игры он исполнил восемь подач навылет и совершил восемь двойных ошибок. Также казахстанский теннисист выиграл шесть очков и пять геймов подряд.

Давид Гоффен ранее в карьере занимал седьмую строчку рейтинга АТР.