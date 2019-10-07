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Александр Бублик обновил личный рекорд рейтинга ATP
7 Октября 2019 20:58
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала актуальную версию рейтинга одиночного и парного разрядов, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Тройка сильнейших не претерпела изменений: лидирует серб Новак Джокович, на втором месте — испанец Рафаэль Надаль, третья позиция — у представителя Швейцарии Роджера Федерера.
Казахстанский спортсмен Александр Бублик обновил свой личный рекорд рейтинга, поднявшись с 57-й на 54-ю строчку. Михаил Кукушкин также отыграл три позиции, заняв прежнее место Бублика.
В парном разряде Кукушкин потерял одну строчку, став 142-м. Андрей Голубев — 182-й (-1 позиция). Александр Недовесов — 200-й (-4).
Ключевые слова: Спорт,
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