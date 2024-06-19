Александр Бублик успешно начал защиту титула в Германии

В немецком Галле начался травяной турнир категории ATP-500, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В первом круге Александр Бублик обыграл австралийца Макса Пёрселла (101 АТР) со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Во втором раунде лидеру мужской сборной Казахстана предстоит сыграть против американца Кристофера Юбэнкса.



Соревнования в Галле с призовым фондом € 2 255 655 проходят с 17 по 23 июня. Действующий чемпион турнира — казахстанец Александр Бублик, в прошлогоднем финале обыгравший Андрея Рублёва — 6:3, 7:5.