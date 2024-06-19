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    22:44, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Александр Бублик успешно начал защиту титула в Германии

    Александр Бублик
    Фото: ФТК

    В немецком Галле начался травяной турнир категории ATP-500, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    В первом круге Александр Бублик обыграл австралийца Макса Пёрселла (101 АТР) со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Во втором раунде лидеру мужской сборной Казахстана предстоит сыграть против американца Кристофера Юбэнкса.

    Соревнования в Галле с призовым фондом € 2 255 655 проходят с 17 по 23 июня. Действующий чемпион турнира — казахстанец Александр Бублик, в прошлогоднем финале обыгравший Андрея Рублёва — 6:3, 7:5.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бублик Александр Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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