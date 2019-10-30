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Александр Бублик не смог выйти в основной раунд крупного турнира в Париже

30 Октября 2019 08:18
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Александр Бублик не смог выйти в основной раунд крупного турнира в Париже

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог квалифицироваться в основной раунд крупного турнира Paris Masters, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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За выход в финал отборочного раунда он встретился с итальянцем Андреасом Сеппи. Матч продлился два сета. Сеппи оказался сильнее со счетом 6:7, 5:7.

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Ключевые слова: Спорт,
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