Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:30
-
-
-
-
вчера 21:46
-
-
-
-
вчера 20:44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Александр Бублик не смог выйти в основной раунд крупного турнира в Париже
30 Октября 2019 08:18
Поделиться:
ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог квалифицироваться в основной раунд крупного турнира Paris Masters, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Новости по темеНовак Джокович и Рафаэль Надаль прибыли в столицу Михаил Кукушкин вышел в 1/8 финала теннисного турнира ATP Михаил Кукушкин вышел в 1/8 финала теннисного турнира ATP
За выход в финал отборочного раунда он встретился с итальянцем Андреасом Сеппи. Матч продлился два сета. Сеппи оказался сильнее со счетом 6:7, 5:7.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Новые спортивные объекты появятся в Таразе
- Элизабет Турсынбаева пропустит ближайший Гран-при по фигурному катанию
- Комитет спорта о ЧА по таэквондо в Шымкенте: государству нанесен имиджевый урон
- Елдос Сметов - второй: Международная федерация дзюдо обновила мировые рейтинги
- Команда Казахстана по шорт-треку примет участие в этапе Кубка мира в США
- 100 юных таэквондистов сыграли в национальную игру «Ордабасы» в Таразе
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047