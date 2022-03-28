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Александр Бублик не смог выйти в 1/8 финала турнира в Майами

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
28 Марта 2022, 02:31
Александр Бублик не смог выйти в 1/8 финала турнира в Майами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Александр Бублик (33-е место в рейтинге ATP) потерпел поражение в третьем круге турнира в Майами (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он встретился с норвежцем Каспером Руудом (8-е место в рейтинге ATP) и проиграл ему в двух сетах — 3:6, 2:6. Ранее на турнире Бублик одержал победу над колумбийским теннисистом Даниэлем-Элаи Галаном (118-е место) — 6:7, 6:3, 6:4.

Призовой фонд мужского турнира в Майами в этом году составляет 8 584 055 долларов. Александр Бублик за выход в третий круг заработал 54 400 долларов и 45 очков в рейтинг. Напомним, в феврале казахстанец выиграл свой первый турнир ATP — он завоевал трофей в Монпелье (Франция).


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