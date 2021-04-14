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    09:20, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Александр Бублик не смог пройти во второй круг турнира в Монте-Карло

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик выбыл из борьбы за титул «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    В матче первого круга он в трёх сетах уступил французу Жереми Шарди 4:6, 6:0, 5:7. Общая продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты, причем, из-за переноса матча со вчерашнего дня на сегодняшний в связи с дождливой погодой игра длилась почти двое суток.

    Бублик шесть раз подал на вылет, совершил семь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Шарди два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

    Напомним, что на предыдущем «Мастерсе» в Майами (США) Бублику удалось добраться до четвертьфинальной стадии, где он проиграл будущему финалисту — 19-летнему итальянскому теннисисту Яннику Синнеру.




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