Александр Бублик не смог пройти в полуфинал турнира «Мастерс» в Мадриде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В четвертьфинальном поединке казахстанец уступил Касперу Рууду из Норвегии. Первый сет закончился со счетом 5:7 в пользу оппонента, игра во втором сете прошла под диктовку норвежца и завершилась с разгромным счетом 1:6. Итоговый счет встречи 0:2.

В следующем матче Рууд встретится с победителем пары Маттео Берреттини — Кристиан Гарин.

Напомним, что 23-летний Бублик является первой ракеткой Казахстана среди мужчин.

Ранее сообщалось, что Александр Бублик впервые в карьере прошел в четвертьфинал грунтового «Мастерса».