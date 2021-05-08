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    10:36, 08 Май 2021 | GMT +6

    Александр Бублик не смог пройти в полуфинал турнира «Мастерс» в Мадриде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В четвертьфинальном поединке казахстанец уступил Касперу Рууду из Норвегии. Первый сет закончился со счетом 5:7 в пользу оппонента, игра во втором сете прошла под диктовку норвежца и завершилась с разгромным счетом 1:6. Итоговый счет встречи 0:2.

    В следующем матче Рууд встретится с победителем пары Маттео Берреттини — Кристиан Гарин.

    Напомним, что 23-летний Бублик является первой ракеткой Казахстана среди мужчин.

    Ранее сообщалось, что Александр Бублик впервые в карьере прошел в четвертьфинал грунтового «Мастерса».


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