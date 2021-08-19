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Александр Бублик не пробился в третий круг турнира в Цинциннати
19 Августа 2021 03:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Цинциннати 38-я ракетка мира, казахстанец Александр Бублик, во втором круге соревнований Western & Southern Open уступил болгарину Григору Димитрову, 3:6, 5:7, передает МИА «Казинформ».
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По информации Федерации тенниса Казахстана, за 1 час и 23 минуты матча Александр сделал девять эйсов и один брейк, девять раз ошибившись при подаче. Тогда как Григор восемь раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:1 в пользу казахстанца.
Как сообщила пресс-служба ФТК в Instagram, болгарин Григор Димитров занимает 21-е место мирового рейтинга.
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