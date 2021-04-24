Александр Бублик - лидер по количеству эйсов в ATP Tour

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Александр Бублик стал лидером текущего сезона по количеству сделанных эйсов в ATP Tour. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ФТК отмечают, что 42-я ракетка мира выполнила наибольшее количество подач на вылет по итогам четырех месяцев 2021 года.

В активе 23-летнего казахстанца 296 эйсов в 24 матчах. Второй по данному показателю стал австралиец Алексей Попырин — 197 эйсов в 17 матчах, третьим — россиянин Даниил Медведев (195 в 20 матчах).

Далее идут:

4. Андрей Рублев (Россия) — 185 (29)

5. Хуберт Хуркач (Польша) — 171 (21)

6. Александр Зверев (Германия) — 171 (16)

7. Милош Раонич (Канада) — 165 (11)

8. Райли Опелка (США) — 157 (8)

9. Тэйлор Фритц (США) — 156 (19)

10. Ллойд Харрис (ЮАР) – 151 (14)