Александр Бублик и Юлия Путинцева сохранили за собой звание первых ракеток Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) обновили свои мировые рейтинги, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Согласно обновлению, казахстанские теннисисты удержали свои позиции. При этом Александр Бублик и Юлия Путинцева удерживают за собой звание первых ракеток страны.

Так, Бублик расположился на 56-ом месте. Михаил Кукушкин удерживает за собой 67-ую позицию.

В женском рейтинге Путинцева находится на 34-ой строчке. Не намного от нее отстает Елена Рыбакина – 36-ое место. У мужчин топ возглавляет Рафаэль Надаль (Испания). У женщин - Эшли Барти (Австралия).

Фото: Оlympic.kz