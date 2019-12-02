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Александр Бублик и Юлия Путинцева сохранили за собой звание первых ракеток Казахстана

2 Декабря 2019 22:45
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Александр Бублик и Юлия Путинцева сохранили за собой звание первых ракеток Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) обновили свои мировые рейтинги, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Согласно обновлению, казахстанские теннисисты удержали свои позиции. При этом Александр Бублик и Юлия Путинцева удерживают за собой звание первых ракеток страны.

Так, Бублик расположился на 56-ом месте. Михаил Кукушкин удерживает за собой 67-ую позицию.

В женском рейтинге Путинцева находится на 34-ой строчке. Не намного от нее отстает Елена Рыбакина – 36-ое место. У мужчин топ возглавляет Рафаэль Надаль (Испания). У женщин - Эшли Барти (Австралия).

Фото: Оlympic.kz

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Ключевые слова: Спорт,
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