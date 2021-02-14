НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев проиграли в третьем круге парного разряда Australian Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Они уступили Марсело Аревало из Сальвадора и Матве Мидделькоопу из Нидерландов, забрав первый сет, но проиграв последующие — 7:6, 6:7, 3:7.

Напомним, ранее во втором круге Бублик и Голубев переиграли колумбийский дуэт Роберт Фара/Хуан Себастьян Кабаль — 6:4, 6:4. За матч казахстанцы сделали пять эйсов (соперники — ни одного) и обошлись без двойных ошибок, тогда как на счету южноамериканских спортсменов их три.