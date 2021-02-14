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    13:02, 14 Февраль 2021 | GMT +6

    Александр Бублик и Андрей Голубев проиграли в третьем круге парного разряда Australian Open

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев проиграли в третьем круге парного разряда Australian Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Они уступили Марсело Аревало из Сальвадора и Матве Мидделькоопу из Нидерландов, забрав первый сет, но проиграв последующие — 7:6, 6:7, 3:7.

    Напомним, ранее во втором круге Бублик и Голубев переиграли колумбийский дуэт Роберт Фара/Хуан Себастьян Кабаль — 6:4, 6:4. За матч казахстанцы сделали пять эйсов (соперники — ни одного) и обошлись без двойных ошибок, тогда как на счету южноамериканских спортсменов их три.


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