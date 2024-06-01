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    18:06, 31 Май 2024 | GMT +6

    Александр Бублик и Александр Шевченко проиграли на «Ролан Гаррос»

    Александр Бублик и Александр Шевченко
    Фото: ФТК

    Казахстанцы Александр Бублик и Александр Шевченко не смогли преодолеть второй круг одиночного разряда Открытого чемпионата Франции. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Александр Бублик проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу со счетом 2:6, 2:6, 3:6.

    Александр Шевченко уступил французу Корентену Муте 4:6, 2:6, 6:0, 3:6. Встреча продолжалась почти 3 часа.

    А. Бублик и А. Шевченко остаются в Париже и вместе выступят в парном разряде. Уже сегодня в вечерней сессии они сыграют с сербами Миомиром Кецмановичем и Душаном Лайовичем.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Франция Бублик Александр Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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