Александр Бублик и Александр Шевченко проиграли на «Ролан Гаррос»

Казахстанцы Александр Бублик и Александр Шевченко не смогли преодолеть второй круг одиночного разряда Открытого чемпионата Франции. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Александр Бублик проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу со счетом 2:6, 2:6, 3:6.

Александр Шевченко уступил французу Корентену Муте 4:6, 2:6, 6:0, 3:6. Встреча продолжалась почти 3 часа.

А. Бублик и А. Шевченко остаются в Париже и вместе выступят в парном разряде. Уже сегодня в вечерней сессии они сыграют с сербами Миомиром Кецмановичем и Душаном Лайовичем.