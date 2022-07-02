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    22:51, 01 Июль 2022 | GMT +6

    Александр Бублик и Александр Недовесов завершили выступления на Уимблдоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 38-я ракетка мира казахстанец Александр Бублик не смог пробиться в четвертый круг Уимблдона-2022. В матче третьего раунда одиночного разряда Бублик уступил представителю США Фрэнсису Тиафо 6:3, 6:7 (1:7), 6:7 (3:7), 4:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Встреча длилась почти 3 часа. Александр 24 раза подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 10.

    Другой казахстанец Александр Недовесов в дуэте с пакистанцем Айсамом Куреши во втором круге уступил паре Рафаэль Матос (Бразилия)/ Давид Вега-Эрнандес (Испания) со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 3:5. В третьем сете казахстанско-пакистанский дуэт отказался продолжать игру из-за травмы, которую получил Айсам.

    Ранее сообщалось, что казахстанка Сандугаш Кенжибаева впервые в карьере пробилась в основу юниорского Уимблдона.


    Фото: ktf.kz

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    Спорт Бублик Александр Теннис
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