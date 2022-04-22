Алекперов покинет пост президента Лукойла и совет директоров компании

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Вагит Алекперов, совладелец, президент и основатель крупнейшей в России частной нефтяной компании «Лукойл», принял решение покинуть свой пост, а также выйти из совета директоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Ранее В. Алекперов попал под санкции Великобритании.

Он не является контролирующим акционером.

«Соответствующие заявления об уходе направлены сегодня председателю совета директоров компании», - сообщил «Лукойл».

В компании отметили, что В. Алекперов не является контролирующим акционером, в прямом владении у него находится только 3,12% акций, а также через фонды ему принадлежат 5,43%, которые не имеют права голоса.