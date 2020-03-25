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Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в ЕС

Автор:  
Тимур Дюсекеев
25 Марта 2020, 01:10
Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в ЕС

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский союз одобрил начало переговоров о членстве с Албанией и Северной Македонией, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Это решение было принято на заседании Совета ЕС по европейским делам во вторник, которое проводилось в режиме видеоконференции в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса.

«Сегодняшнее политическое соглашение о начале переговоров о присоединении с Албанией и Республикой Македонией является признанием значительных усилий по реформированию, предпринятых этими двумя странами», - сказала государственный секретарь Хорватии по европейским делам Андрея Метелко-Згомбич.

«Обе страны продемонстрировали четкую политическую решимость двигаться вперед по европейскому пути. Дорога к вступлению долгая. Но когда достигается реальный и устойчивый прогресс в выполнении критериев вступления, это приближает партнеров по Западным Балканам к ЕС», - подчеркнула она.

Отметим, Северная Македония является страной-кандидатом на вступление в ЕС с конца 2005 года. Переговоры о присоединении страны к Европейскому союзу стали возможным после того, как в Скопье уладило разногласия с Грецией, согласившись в феврале прошлого года на переименование своего государства, называвшегося ранее Республикой Македонией.

Албания стала кандидатом в июне 2014 года. Переговоры с обеими странами Брюссель должен был начать еще в прошлом году, однако тогда этот вопрос отложили до устранения замечаний относительно процесса реформ.



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