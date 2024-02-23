Албания будет принимать мигрантов вместо Италии

Парламент Албании утвердил соглашение с Италией о приеме тысяч мигрантов, спасенных итальянской береговой охраной в международных водах, на время рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

Протокол сроком на пять лет, подписанный с правительством Джорджи Мелони, предусматривает, что Тирана сможет приютить до 3000 мигрантов одновременно. Ожидается, что страна будет принимать до 36 000 просителей убежища ежегодно.

Италия оплатит строительство двух центров, которые будут находиться под её юрисдикцией. Албания будет обеспечивать безопасность за их пределами. Дети и беременные женщины будут исключены из этого проекта.