Алан Курмангалиев завоевал «золото» турнира по настольному теннису в Аммане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Алан Курмангалиев стал победителем крупного турнира по настольному теннису WTT Youth Contender Amman 2023 в Аммане (Иордания). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Он завоевал золотую медаль в возрастной категории до 17 лет.

Алан победил всех своих соперников со счётом 3:0: Иссу Аль-Шамма (Иордания), Хади Абуалрахи (Cаудовская Аравия), Али Алхавая (ОАЭ), Ахмеда Корани (Катар), Ясина Габера (Египет), Бадра Мостафу (Египет).