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    03:00, 26 Август 2023 | GMT +6

    Алан Курмангалиев завоевал «золото» турнира по настольному теннису в Аммане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Алан Курмангалиев стал победителем крупного турнира по настольному теннису WTT Youth Contender Amman 2023 в Аммане (Иордания). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Он завоевал золотую медаль в возрастной категории до 17 лет.

    Алан победил всех своих соперников со счётом 3:0: Иссу Аль-Шамма (Иордания), Хади Абуалрахи (Cаудовская Аравия), Али Алхавая (ОАЭ), Ахмеда Корани (Катар), Ясина Габера (Египет), Бадра Мостафу (Египет).

    Теги:
    Настольный теннис Спорт
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