Алан Курмангалиев завоевал две медали турнира в Катаре

ДОХА. КАЗИНФОРМ - В Катаре в эти дни проходит юношеский турнир по настольному теннису WTT Youth Star Contender. В турнире принимает участие и казахстанский спортсмен Алан Курмангалиев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По итогам соревновательного дня казахстанец завоевала две серебряные медали на юношеском турнире по настольному теннису WTT Youth Star Contender. В личном зачёте он победил Мохаммеда Аль-Салуати (Катара) 3:0, Юссефа Айдли (Тунис) 3:0, Юлиана Рзихаушека (Австрия) 3:1, Яна Величкова (Болгария) 3:1, а в финале уступил Тамито Ватанабе (Япония) 1:3.

В парном разряде вместе с Юссефом Айдли (Тунис) Курмангалиев завоевал второе «серебро» соревнований.