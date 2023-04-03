Алан Курмангалиев завоевал «бронзу» турнира по настольному теннису в Польше

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - В городе Владыславово (Польша) проходит турнир по настольному теннису WTT Youth Contender. Казахстанец Алан Курмангалиев отметился на нем бронзовой медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Он стал третьим в возрастной категории до 17 лет. В его активе шесть побед над соперниками из Гонконга, Перу, Финляндии, Китая, Узбекистана, Японии и одно поражение от Чан Ю-Ан из Тайбэя.

В Польше Алан завоевал уже свою 23-ю международную медаль: 10 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых.