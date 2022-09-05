Алан Курмангалиев завоевал «бронзу» чемпионата Азии

ВЬЕНТЬЯН. КАЗИНФОРМ - Алан Курмангалиев стал первым казахстанцем, кому удалось завоевать медаль чемпионата Азии по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

На чемпионате Азии среди юниоров и кадетов в Лаосе Курмангалиев финишировал на третьем месте. Алан победил Сангуанвонга Ксайпасеута (Лаос), Аукадеччайкула Ситтиполя (Таиланд), Прадхивадхи Бхаянкарама Абхинандха (Индия).

В полуфинале он уступил японцу Такуми Танимото и завоевал бронзовую медаль.













Фото: olympic.kz