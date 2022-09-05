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    12:51, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Алан Курмангалиев завоевал «бронзу» чемпионата Азии

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    ВЬЕНТЬЯН. КАЗИНФОРМ - Алан Курмангалиев стал первым казахстанцем, кому удалось завоевать медаль чемпионата Азии по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    На чемпионате Азии среди юниоров и кадетов в Лаосе Курмангалиев финишировал на третьем месте. Алан победил Сангуанвонга Ксайпасеута (Лаос), Аукадеччайкула Ситтиполя (Таиланд), Прадхивадхи Бхаянкарама Абхинандха (Индия).

    В полуфинале он уступил японцу Такуми Танимото и завоевал бронзовую медаль.





    Фото: olympic.kz

    Теги:
    Спорт Теннис
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