Алан Курмангалиев завоевал бронзовую медаль WTT Youth Contende в Швеции

ХЕЛЬСИНБОРГ. КАЗИНФОРМ - В шведском Хельсингборге (Швеция) завершился турнир WTT Youth Contender. В возрастной категории до 19 лет бронзовую медаль завоевал шестнадцатилетний Алан Курмангалиев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Он провел шесть встреч, одержав пять побед, что позволило ему занять третье место.

Алан Курмангалиев - Дэвид Бьоркрид (Швеция) 3:2, Антонио Джордано (Италия) 3:0, Ю Кван Ту (Гонконг) 3:2, Михал Гавлас (Польша) 3:2, Драгош Бужор (Румыния) 3:2, Джакомо Аллегранца (Италия) 2:3.