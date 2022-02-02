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Алан Курмангалиев выступит на международном турнире по настольному теннису
2 Февраля 2022 15:54
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Радесе (Тунис) стартует сезон юношеской серии WTT (Мировой настольный теннис), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В возрастных категориях до 15, до 19 лет выступят девушки (2-3 февраля), юноши (5-6 февраля) из 25 стран мира.
Казахстан представит карагандинец Алан Курмангалиев, который сыграет в личном зачете и в парном разряде вместе с Айдли Юссеф (Тунис).
Призовой фонд турнира составит 15 000 американских долларов.
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