Алан Курмангалиев выступит на международном турнире по настольному теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Радесе (Тунис) стартует сезон юношеской серии WTT (Мировой настольный теннис), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В возрастных категориях до 15, до 19 лет выступят девушки (2-3 февраля), юноши (5-6 февраля) из 25 стран мира.

Казахстан представит карагандинец Алан Курмангалиев, который сыграет в личном зачете и в парном разряде вместе с Айдли Юссеф (Тунис).

Призовой фонд турнира составит 15 000 американских долларов.