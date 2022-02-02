+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алан Курмангалиев выступит на международном турнире по настольному теннису

2 Февраля 2022 15:54
Поделиться:
Алан Курмангалиев выступит на международном турнире по настольному теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Радесе (Тунис) стартует сезон юношеской серии WTT (Мировой настольный теннис), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Борьба с допингом: метод забора «сухой крови» впервые официально применят на зимних Играх в Пекине
Казахстанские могулисты опробовали олимпийскую трассу в Чжанцзякоу - фоторепортаж Олимпийские игры в Пекине: расписание соревнований по фигурному катанию Эстафета олимпийского огня зимней Олимпиады 2022 года стартовала в Пекине

В возрастных категориях до 15, до 19 лет выступят девушки (2-3 февраля), юноши (5-6 февраля) из 25 стран мира.

Казахстан представит карагандинец Алан Курмангалиев, который сыграет в личном зачете и в парном разряде вместе с Айдли Юссеф (Тунис).

Призовой фонд турнира составит 15 000 американских долларов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Борьба с допингом: метод забора «сухой крови» впервые официально применят на зимних Играх в Пекине
Казахстанские могулисты опробовали олимпийскую трассу в Чжанцзякоу - фоторепортаж
Олимпийские игры в Пекине: расписание соревнований по фигурному катанию
Эстафета олимпийского огня зимней Олимпиады 2022 года стартовала в Пекине
Популярное
1 Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
2 Очередного мародера задержали полицейские в Нур-Султане
3 Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева
4 Изменение системы госзакупок необходимо начинать с правильного бюджетного планирования – Айдос Сарым
5 Руководителя департамента по регулированию естественных монополий уволили в СКО
6 Свыше 6 тысяч жителей Алматинской области отписались от опасных религиозных пабликов
Читайте также
Столичные конькобежцы вернулись с медалями с чемпионата мира
Казахстанский офицер-ультрамарафонец готовится к новому рекорду
Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
Очередного мародера задержали полицейские в Нур-Султане
Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева
Изменение системы госзакупок необходимо начинать с правильного бюджетного планирования – Айдос Сарым
Руководителя департамента по регулированию естественных монополий уволили в СКО
Свыше 6 тысяч жителей Алматинской области отписались от опасных религиозных пабликов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив