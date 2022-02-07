Алан Курмангалиев выиграл две медали на турнире по настольному теннису в Тунисе

РАДЕС. КАЗИНФОРМ - В Радесе (Тунис) завершился первый в 2022 году турнир юношеской серии WTT. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Качественную игру в возрастной категории до 15 лет продемонстрировал карагандинец, мастер спорта международного класса Алан Курмангалиев.

В личном турнире он победил Павола Кокавец (Словакия), Чади Хсайри (Тунис), Хай Лама (Норвегия), Тиаго Абиодуна (Португалия), Яндриша Моравика (Чехия). При этом уступил словаку Самуелю Арпасу, завоевав в итоге серебряную медаль.

В парном разряде вместе с Айдли Юссеф (Тунис) Курмангалиев выиграл «бронзу».