Алан Курмангалиев выиграл четыре золотые медали чемпионата Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялся юношеский чемпионат Казахстана по настольному теннису. Четыре золотые медали выиграл карагандинец Алан Курмангалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Он стал сильнейшим в личном, в парном, в смешанном, в командном зачётах. Виктория Мочалкина (Караганда) имеет в активе два первых места и одно второе. Аружан Бекиш и Аружан Ильяс привезут в родной Уральск золотые, серебряные награды. В Алматы двукратным чемпионом страны стал Амир Торгайбеков (Караганда).

Добавим, что в начале года Курмангалиев стал чемпионом страны среди взрослых.

Юноши, финал:

Алан Курмангалиев (Караганда) - Амир Торгайбеков (Караганда) 3:1.

Матч за 3-е место:

Дамир Мэлсов (ЗКО) - Ши Данян (Алматы) 3:0.

Девушки, финал:

Алиса Цвигун (Нур-Султан) - Виктория Мочалкина (Караганда) 3:0.

Матч за 3-е место:

Екатерина Охмак (Караганда) - Шахзода Ахмадалиева (Туркестан) 3:1.

Парный разряд, юноши, финал:

Алан Курмангалиев/Амир Торгайбеков (Караганда) - Ши Данян/Арнур Оралханов (Алматы/ВКО) 3:0.

Матч за 3-е место:

Дамир Мэлсов/Кадырали Кабдылуахитов (ЗКО/Павлодарская область) -Темирлан Джиенбаев/Тлек Тохтархан (ВКО) 3:1.

Парный разряд, девушки, финал:

Аружан Бекиш/Аружан Ильяс (ЗКО) - Аида Усипбаева/Алиса Цвигун (Шымкент/Нур-Султан) 3:0.

Матч за 3-е место:

Назым Серикбай/Шахзода Ахмадалиева (Туркестан) - Виктория Мочалкина/Дарья Фу (Караганда) 3:2.

Смешанный разряд, финал:

Алан Курмангалиев/Виктория Мочалкина (Караганда) - Динмухаммед Касенов/Елизавета Лаврова (Нур-Султан) 3:0.

Матч за 3-е место:

Кадырали Кабдылуахитов/Аида Усипбаева (Павлодарская область/Шымкент) - Дамир Мэлсов/Алиса Цвигун (ЗКО/Нур-Султан) 3:1.