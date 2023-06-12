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    11:41, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Алан Курмангалиев уступил в 1/4 финала турнира по настольному теннису в Швеции

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    Photo: olympic.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В шведском Хельсингборге (Швеция) проходит представительный турнир WTT Youth Contender по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В возрастной категории до 17 лет Алан Курмангалиев встречался в четвертьфинале с японцем Юхи Сакаи и уступил 0:3 (6:11, 9:11, 7:11).

    Он продолжит выступление среди спортсменов до 19 лет.


    Теги:
    Настольный теннис Спорт
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