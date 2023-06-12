Алан Курмангалиев уступил в 1/4 финала турнира по настольному теннису в Швеции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В шведском Хельсингборге (Швеция) проходит представительный турнир WTT Youth Contender по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В возрастной категории до 17 лет Алан Курмангалиев встречался в четвертьфинале с японцем Юхи Сакаи и уступил 0:3 (6:11, 9:11, 7:11).

Он продолжит выступление среди спортсменов до 19 лет.