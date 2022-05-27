17:21
27 Мая 2022 16:52
Алан Курмангалиев стал вторым на турнире по настольному теннису в Испании
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский мастер малой ракетки Алан Курмангалиев выиграл очередную, 13-ую медаль на международной арене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Алан выступил на представительном турнире «WTT Youth Contender», который проходит в Кастель-Пладжа-де-Аро (Испания) с участием спортсменов Азии, Европы, Южной Америки.
В возрастной категории 15 лет казахстанец обыграл Давиде Лоренцо (Италия), Олега Стефановича (Польша), Тьяго Олхеро (Португалия), Куо Гуан-Хонга (Тайбэй), Тамито Ватанабе (Япония), Тьяго Абиодана (Португалия) и занял второе место.
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