27 Мая 2022 16:52

Алан Курмангалиев стал вторым на турнире по настольному теннису в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский мастер малой ракетки Алан Курмангалиев выиграл очередную, 13-ую медаль на международной арене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Алан выступил на представительном турнире «WTT Youth Contender», который проходит в Кастель-Пладжа-де-Аро (Испания) с участием спортсменов Азии, Европы, Южной Америки.

В возрастной категории 15 лет казахстанец обыграл Давиде Лоренцо (Италия), Олега Стефановича (Польша), Тьяго Олхеро (Португалия), Куо Гуан-Хонга (Тайбэй), Тамито Ватанабе (Япония), Тьяго Абиодана (Португалия) и занял второе место.