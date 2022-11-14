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Алан Курмангалиев стал бронзовым призером турнира по настольному теннису в Словакии

14 Ноября 2022, 09:51
Алан Курмангалиев стал бронзовым призером турнира по настольному теннису в Словакии
14 Ноября 2022, 09:51

Алан Курмангалиев стал бронзовым призером турнира по настольному теннису в Словакии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Алан Курмангалиев завоевал бронзовую медаль на международном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender Senec 2022 в Словакии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Алан успешно выступил в возрастной категории до 19 лет. Он прошел Джамдиэля Торреса (Пуэрто-Рико), Михала Вандаховича (Польша), Степана Брхеля (Чехия), Рохелио Кастро (Мексика), Андре Бертельсмайера (Германия), финишировав в итоге третьим.

Санжар Жубанов одержал на турнире три победы и дошел до 1/8 финала.


Фото: olympic.kz

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