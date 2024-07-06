Алан Курмангалиев пробился в 1/4 финала молодежного ЧА по настольному теннису

Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев вышел в четвертьфинал молодежного чемпионата Азии в Чунцине (Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Спортсмен бьется за медали в возрастной категории до 19 лет.

В 1/8 финала Курмангалиев оказался сильнее И-Тен Чен из Тайбэя - 4:2. Следующим его соперником станет Жуйбо Вэнь из Китая.