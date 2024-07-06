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    23:23, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Алан Курмангалиев пробился в 1/4 финала молодежного ЧА по настольному теннису

    Алан Курмангалиев
    Фото: olympic.kz

    Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев вышел в четвертьфинал молодежного чемпионата Азии в Чунцине (Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Спортсмен бьется за медали в возрастной категории до 19 лет.

    В 1/8 финала Курмангалиев оказался сильнее И-Тен Чен из Тайбэя - 4:2. Следующим его соперником станет Жуйбо Вэнь из Китая.

    Теги:
    Спорт Настольный теннис спортсмены Казахстана Алан Курмангалиев
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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